Bitlis'te kan donduran görüntüler! Veliden öğrenciye fiziksel şiddet

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Saadettin Aka Ortaokulu'nda kan donduran bir olay yaşandı. F.K. isimli veli, K.Ö. adlı öğrenciye okul içerisinde şiddet uyguladı. Velinin öğrenciye uyguladığı fiziksel şiddet, öğretmenin araya girmesiyle son buldu. Görenleri hayrete düşüren görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Şiddet olayıyla ilgili aynı gün gözaltına alınan F.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adli ve idare soruşturmanın ise sürdürüldüğü belirtildi.