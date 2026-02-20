Atamalarda dikkat çeken isim! İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yeni görevi belli oldu

Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcılıklarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atamalar yapıldı. Kararla birlikte Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nda çok sayıda bakan yardımcısı değişti.

3 BAKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

Kararla, İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken yerlerine, Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir'in ataması yapıldı.

İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİ OLMUŞTU

Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak 2022 yılında Afyonkarahisar Valiliği görevine atanmıştı. Yiğitbaşı, Erdoğan'ın kararıyla İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumlu olan Yiğitbaşı, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde bitirdikten sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde 'Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi' üzerine çalışma yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde, 'İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı' adlı teziyle doktorasını tamamladı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yaptı.

Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler verdi.

Üniversite bünyesinde Dekan Yardımcılığı, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği, Anabilim Dalı Başkanlığı, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulundu.

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadelede kadınların rolünü konu alan 'Kalplerin Direnişi' adlı belgeseli Boğaziçi Film Festivali'nde gösterildi, TRT belgeselde yayınlandı.

Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarı olan Yiğitbaşı, 2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevini sürdüren evli ve 3 çocuk annesi Kübra Güran Yiğitbaşı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Afyonkarahisar Valisi olarak atandı.