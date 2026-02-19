HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelecek isim merak konusuydu...

Hakimler ve Savcılar Kurulu, görev değişikliği ve atama listesini yayımlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Anadolu Başsavcılığı’na da Dönmez’in yerine Ankara Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven atandı.

İşte HSK atama tam liste:

Fatih Dönmez – Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına

Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına

Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına

Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

2010 – 2015 Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2021 – 2024 yıllarında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden sonra Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.