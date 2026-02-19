HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayımlandı. Yeni yapılan atamayla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu. İşte HSK atama listesinin tamamı...
Anadolu Başsavcılığı’na da Dönmez’in yerine Ankara Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven atandı.
İşte HSK atama tam liste:
Fatih Dönmez – Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına
Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına
Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
FATİH DÖNMEZ KİMDİR?
2010 – 2015 Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2021 – 2024 yıllarında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden sonra Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.