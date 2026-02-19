Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
Editor
 Baran Aksoy

HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

Son dakika haberi: Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından görev değişikliği ve atama listesi yayımlandı. Yeni yapılan atamayla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu. İşte HSK atama listesinin tamamı...

HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
17:14
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
17:51

Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek'in 'na atanmasının ardından 'na gelecek isim merak konusuydu...

HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

HABERİN ÖZETİ

HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

HSK, Fatih Dönmez'i İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Mehmet Beşir Güven'i Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atayarak yargıda önemli görev değişiklikleri gerçekleştirdi.
HSK, yargıda yeni atama listesini duyurdu.
Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Mehmet Beşir Güven, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
Beykoz ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıklarına yeni atamalar yapıldı.
Ankara ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerinde de görev değişiklikleri gerçekleşti.
HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

, görev değişikliği ve atama listesini yayımlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı , yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Anadolu Başsavcılığı’na da Dönmez’in yerine Ankara Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven atandı.

İşte HSK atama tam liste:

  • Fatih Dönmez – Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı → İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
  • Mehmet Beşir Güven – Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına
  • Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
  • Necattin Öztürk – Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili → Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına
  • Silivri Cumhuriyet Başsavcısı → Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına
  • Barış Kurt → Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına
  • Serhat Tellioğlu – İstanbul Cumhuriyet Savcısı → Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
  • Nuri Gül – Ankara Cumhuriyet Savcısı → Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine
HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

2010 – 2015 Erdek ve Silvan’da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Fatih Dönmez, 2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı. 2021 – 2024 yıllarında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevinden sonra Bakırköy ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerini üstlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
