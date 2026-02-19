Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişikliğe gidildi.

Görevden affı kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı.

ERDOĞAN, ÇİFTÇİ VE GÜRLEK'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ve Ali Yerlikaya'nın yerine atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

https://x.com/RTEdijital/status/2024474734021194073

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. 2005’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürlek, daha sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hakim olarak görev yaptı. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe yükselen Gürlek, 7 Ekim 2024 tarihine kadar Adalet Bakanı Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2 Ekim 2024 tarihli kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mehmet Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1995 yılında mezun olan Çiftçi, mezuniyetinin ardından 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun olan Çiftçi, Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği de yapan Çiftçi, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valisi olarak görev aldı.