Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Ali Yerlikaya'nın yerine atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 16:46

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruyla, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişikliğe gidildi.

Görevden affı kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

ERDOĞAN, ÇİFTÇİ VE GÜRLEK'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yılmaz Tunç'un yerine atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ve Ali Yerlikaya'nın yerine atanan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti.

https://x.com/RTEdijital/status/2024474734021194073

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Yılmaz Tunç'un yerine atanan Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. 2005’te Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Gürlek, daha sonrasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hakim olarak görev yaptı. 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe yükselen Gürlek, 7 Ekim 2024 tarihine kadar Adalet Bakanı Yardımcılığı görevini yürüttü. Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2 Ekim 2024 tarihli kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ali Yerlikaya'nın yerine atanan Mehmet Çiftçi, 1970 yılında Konya'nın Çumra ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1995 yılında mezun olan Çiftçi, mezuniyetinin ardından 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisinden mezun olan Çiftçi, Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakam olarak görev aldı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği de yapan Çiftçi, 2018-2023 yılları arasında ise Çorum Valisi olarak görev aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'yi kabul etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son seçim anketi yayınlandı! Arada 8 puan fark var... Dikkat çeken DEM Parti detayı
Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı
Müsavat Dervişoğlu'ndan ittifak açıklaması! Ankara'da dikkat çeken buluşma
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.