10°
Müsavat Dervişoğlu'ndan ittifak açıklaması! Ankara'da dikkat çeken buluşma

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi. Dervişoğlu görüşmenin ardından gazetecilerin 'ittifak' sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

19.02.2026
19.02.2026
saat ikonu 15:46

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Dikkat çeken görüşmenin ardından iki isim de kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi ve Dervişoğlu, İYİ Parti'nin mevcut bir ittifak görüşmesi olmadığını belirtti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.
Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti olarak başka siyasi partilerle yapılmış bir ittifak görüşmesinin olmadığını söyledi.
Dervişoğlu, İYİ Parti'nin olmadığı bir siyasi denklemin artık gündeme dahi getirilemediğini belirtti.
İttifak kararlarının sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmayacağını vurguladı.
Olacak bir ittifak görüşmesinin kamuoyuna açık bir biçimde paylaşılacağını ifade etti.
"MEVCUT BİR İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YOK"

İYİ Parti'nin bir ittifaka dahil olup olmayacağına yönelik iddialara cevap Dervişoğlu "Bizim İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmelerinde tamamında da doğal olarak İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkartıyor" dedi.

"KARAR SADECE GENEL BAŞKANIN İNİSİYATİFİNE BIRAKILMAZ"

İttifak kararların siyasi partilerin genel başkanlarının tek başına alacağı kararlar olmadığının altını çizen Dervişoğlu, "Dolayısıyla tekraren ifade ediyorum ki İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Öyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz" diye konuştu.

