Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

AK Parti erken seçim iddialarını yalanlasa da siyasette yeni ittifak arayışları devam ediyor. Bu kapsamda muhalefet partileri yeni bir ittifak için kolları sıvadı.

Özetle

FATİH ERBAKAN 4 PARTİYE ÇAĞRI YAPTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de ittifak çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İttifak yapabilecekleri partileri açıklayan Erbakan; Yeniden Refah Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirtti.

Müsavat Dervişoğlu'na da çağrı yapan Erbakan, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak" dedi.

DAVUTOĞLU'NDAN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek, "Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU'NDAN ŞARTLI 'EVET'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada partilerinin dar bir siyasi alana sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.

AĞIRALİOĞLU İTTİFAKA KAPILARI KAPATTI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise ittifak çağrılarına olumsuz geri dönüş yaptı. Asıl ittifakı Türk milletiyle yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.