TGRT Haber
Editor
Editor
 Onur Kaya

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

2023 yılında Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürüyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, siyasette yeni bir ittifak için kolları sıvadı. İttifak kurabilecekleri 4 siyasi partiyi açıklayan Erbakan güç birliği çağrısı yaptı.

KAYNAK:
Now TV
|
GİRİŞ:
19.02.2026
04:48
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
05:05

AK Parti erken seçim iddialarını yalanlasa da siyasette yeni ittifak arayışları devam ediyor. Bu kapsamda muhalefet partileri yeni bir ittifak için kolları sıvadı.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Siyasette muhalefet partileri arasında olası ittifak arayışları gündemdeyken, bazı parti liderleri iş birliği sinyalleri verirken bazıları ise mesafeli duruyor.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirtti ve İYİ Parti'nin de bu ittifaka dahil olmasına sıcak baktıklarını söyledi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek Türkiye'nin 3. bir yola ihtiyacı olduğunu vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ihanet hariç herkesle yan yana gelebileceklerini belirtti.
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise ittifak çağrılarına olumsuz dönüş yaparak, Türk milletiyle asıl ittifakı yaptıklarını ve müstakil yoluna devam edeceklerini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

FATİH ERBAKAN 4 PARTİYE ÇAĞRI YAPTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, NOW TV'de ittifak çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İttifak yapabilecekleri partileri açıklayan Erbakan; Yeniden Refah Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirtti.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

Müsavat Dervişoğlu'na da çağrı yapan Erbakan, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak" dedi.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

DAVUTOĞLU'NDAN 'ÜÇÜNCÜ YOL' ÇIKIŞI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz günlerde Meclis'te gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti'yi işaret ederek, "Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

DERVİŞOĞLU'NDAN ŞARTLI 'EVET'

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise daha önce yaptığı açıklamada partilerinin dar bir siyasi alana sıkıştırılmak istendiğini belirterek, "Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç" demişti.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı

AĞIRALİOĞLU İTTİFAKA KAPILARI KAPATTI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise ittifak çağrılarına olumsuz geri dönüş yaptı. Asıl ittifakı Türk milletiyle yaptıklarını belirten Ağıralioğlu, "Bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması! 4 partiye çağrı yaptı
#Politika
