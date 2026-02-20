Sivas'ta korkunç kaza: Teravih namazına giderken otomobil çarpması sonucu kadın ve gelini hayatını kaybetti!

Sivas’ta Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerinde yaşanan olayda, teravih namazı için Ali Muhtar Camisi’ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen N.A. ve gelini Z.A’ya, F.B. idaresindeki otomobil çarptı. N.A. olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Z.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürüldü. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

