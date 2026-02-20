Trafikte tekme tokat birbirlerine girdiler! Yol verme kavgası kamerada

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ticari taksi ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Cadde ortasında birbirine saldıran iki sürücüyü çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede sırasında tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.