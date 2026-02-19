Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bugün birçok ilde sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışlar bastıracak. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde ise kar yağışı görülecek. Öte yandan Meteoroloji pazar günü için alarm verdi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının et*kili olacağı bildirildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 07:43
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 07:47

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat Perşembe günü için hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora göre, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ankara'nın kuzeyi, Sivas, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerin sağanak yağış bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde kuvvetli olacağı bildirildi. Hava sıcaklıkları ise batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarken, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağına dikkat çekildi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Öte yandan yayımlanan 5 günlük raporda ise İstanbul dahil birçok il için kar yağışı uyarısında bulunuldu. Pazar günü birçok ilde başlayacak olan kar yağışı bazı illerde sağanak yağışa dönecek. Sıcaklıklar ise eksi 6'ya kadar düşecek

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Artvin kıyılar ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın kuzey yönlerden, Batı Karadeniz kıyıları ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) eseceğibeklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji gün vererek uyardı! İstanbul dahil birçok kente kuvvetli kar yağışı geliyor

19 ŞUBAT 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde Ankara'nın kuzeyi ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde kuzey ilçelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin kıyıları ile Rize çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin batısında yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu
ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi
Altın düşüşe geçti! Gram altının yeni fiyatı belli oldu: İşte 19 Şubat 2026 güncel altın fiyatları
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.