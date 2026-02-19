ABD-İran savaşı başlıyor! Operasyon tarihi belli oldu

ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakereler sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CBS çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. CBS’in ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre; üst düzey güvenlik yetkililerinin ABD Başkanı Donald Trump’a ordunun İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için Cumartesi günü itibariyle hazır olacağını söylediği bildirildi.

Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirten yetkililer, muhtemel saldırı kararının hafta sonunun ötesine sarkabileceği ifade etti.

MİSİLLEME İHTİMALİNE HAZIRLIK

İran’a saldırı ihtimalinin kesinleşmesi halinde, ABD’nin misilleme ihtimaline karşılık Orta Doğu’daki personelini Avrupa'ya veya ABD'ye çekeceği iddia edildi. ABD Savunma Bakanlığı’nın, söz konusu iddialar hakkında açıklama yapmaktan kaçındığı bildirildi.

"TRUMP BU KONU ÜZERİNE ÇOK ZAMAN HARCIYOR"

ABD merkezli CNN haber kanalı ise, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberde İran’a muhtemel saldırı için hafta sonuna işaret etti. Trump’ın nihai kararı vermediği ve en iyi hareket tarzının ne olduğu konusunda danışmanlarına ve müttefiklerine danıştığı aktarıldı.

Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner tarafından İran ile yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgilendirildiğini ifade eden bir kaynağın, "Başkan bu konu üzerine çok zaman harcıyor" sözlerine yer verildi. Trump’ın muhtemel bir saldırı konusunda hafta sonuna kadar karar verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.

Ayrıca New York Times gazetesi de İran'a olası saldırının bu hafta sonu başlayacağı bilgisini okuyucularıyla paylaştı.