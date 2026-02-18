Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
SON DAKİKA!
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail de İran'a saldırı hazırlığında: Güvenlik Komitesi savaş hazırlığını değerlendirdi

İsrail, İran'a olası saldırı için hazırlıklara başladı. İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi görüşmesinde İran'a karşı muhtemel savaşa hazırlıkların ele alındığı bildirildi.

AA
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 17:21
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 17:21

ABD ve İran müzakerelerine rağmen 'ya askeri yığınağın devam etmesi ve İsrail'in saldırı hazırlığı içerisinde olması savaş endişelerini artırdı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Meclisindeki Dış İlişkiler ve Güvenlik Komitesi, İran'a saldırı ihtimalini değerlendirdi.

Komite başkanı Likud Milletvekili Boaz Bismuth, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, İran konusunda zorlu bir dönemden geçtiklerini belirterek "İsrail'de İran'a karşı bir saldırının ne zaman başlatılacağını günde birkaç kez kendine sormayan vatandaş yok." ifadesini kullandı.

İsraillilerin hazırlık yaptığını ileri süren Bismuth, her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını iddia etti.

İsrail de İran'a saldırı hazırlığında: Güvenlik Komitesi savaş hazırlığını değerlendirdi

GÖRÜŞMELER SAMİMİ DEĞİL

Yedioth Ahronoth'un haberinde ise Clapper'in komite üyeleriyle görüşmesinin, İsrail'e füze ve insansız hava aracı fırlatma hazırlıklarına odaklanan gizli bir güvenlik değerlendirmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran ile ABD arasında yürütülen görüşmelerin iyimser açıklamalara rağmen samimi geçmediği öne sürülen haberde nükleer konuda bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen, Tahran balistik füzeler ve "vekil güçlere" yardım konusunu görüşmeyi reddettiği için ABD'lilerin çok iyimser olmadığı iddia edildi.

İsrail de İran'a saldırı hazırlığında: Güvenlik Komitesi savaş hazırlığını değerlendirdi

ABD-İRAN MÜZAKERELERİ ÇÖKEBİLİR

Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin ardından, İsrail'in müzakerelerin çökme ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığı ileri sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail'de görüşmelerin kritik bir noktaya geldiği tahmin ediliyor.

Tel Aviv yönetimi, Cenevre'deki görüşmelerin ardından İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor.

İsrail de İran'a saldırı hazırlığında: Güvenlik Komitesi savaş hazırlığını değerlendirdi

Beyaz Saray'ın, İsrail'e müzakerelerin bu turunun sona erdiğini ve İranlıların ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği şartları kabul etmeyeceği için müzakerelerin ilerlemesinin zor olacağını bildirdiği ileri sürülen habere göre, İsrail'de Trump'ın İran'a saldırı istediği fakat müzakereler için her fırsatı tüketerek saldırıyı meşrulaştırmayı arzulandığı düşüncesi hakim.

Haberde, Cenevre'deki görüşmelerin ardından Tel Aviv yönetiminin, diplomasi için zamanın daraldığı ve bu nedenle İsrail'in "saldırı her an kapıdaymış gibi" hazırlıklı olması gerektiği düşüncesiyle hareket ettiği belirtildi.

ETİKETLER
#orta doğu
#İsrail-İran Gerilimi
#Askeri Yığınak
#Abd-İran Görüşmeleri
#Savaş Endişeleri
#Dünya
