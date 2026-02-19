Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi

ABD basınında yer alan çarpıcı iddiaya göre, Washington yönetimi Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını çekmeye hazırlanıyor. Şeddadi ve El-Tanf gibi kritik üslerin Suriye ordusuna devredilmesinin ardından, tahliye sürecinin iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 00:26

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD’nin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği iddia edildi.

ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi

0:00 63
HABERİN ÖZETİ

ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
ABD basınında yer alan haberlere göre, ABD Suriye'deki yaklaşık bin askerinin tamamını önümüzdeki iki ay içinde geri çekmeyi planlıyor.
ABD, Suriye'de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekecek.
Geri çekilme sürecinin önümüzdeki iki ay içinde tamamlanması bekleniyor.
Haberler, ABD basınında adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılıyor.
ABD ordusu daha önce Şeddadi ve El-Tanf gibi bazı üslerini Suriye ordusuna devretmişti.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

2 AY İÇİNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

ABD, Suriye’de konuşlandığı birçok üssü Suriye ordusuna devretmeye devam ederken, ABD’nin Suriye’deki tüm güçlerini geri çekeceği iddia edildi. ABD basınının adı açıklanmayan üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberlerde, ABD’nin Suriye’de bulunan yaklaşık bin askerinin tamamını geri çekeceği öne sürüldü. Haberlerde, tüm askerlerin geri çekilmesine dair sürecin devam ettiği aktarılarak, ABD’nin önümüzdeki iki ay içinde geri çekilmeyi tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

ABD Suriye dosyasını kapatıyor mu? Askerlerin tamamının geri çekileceği iddia edildi

ABD DAHA ÖNCE ŞEDDADİ VE EL-TANF ÜSLERİNDEN ÇEKİLMİŞTİ

ABD ordusu, geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalında bulunan stratejik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırlarının kesişim noktasında yer alan stratejik El-Tanf Askeri Üssü’nü Suriye ordusuna devretmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Askeri Üssü'nü devraldı
Suriye ordusu Haseke'den çekiliyor
ETİKETLER
#Suriye Ordusu
#El-tanf
#Abd Suriye Asker Çekilmesi
#Abd Askeri Üsleri
#Şeddadi Üssü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.