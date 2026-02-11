Suriye ordusu Haseke'den çekiliyor

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırılan bir habere göre, Suriye ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakatın uygulanması kapsamında, Suriye ordusu Haseke ili ve çevresinden geri çekilmeye başladı.

Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.

SURİYE ESKİ GÜCÜNE KAVUŞUYOR

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma kapsamında daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, şehir merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten teslim almıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.