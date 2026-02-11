Menü Kapat
TGRT Haber
 Berkay Alptekin

Suriye ordusu Haseke'den çekiliyor

Suriye ordusu, terör örgütü YPG ile varılan mutabakat gereği iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği Haseke'den çekiliyor. Anlaşma kapsamında terör örgütü YPG, işgal altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarını Suriye hükümetine devretmesi gerekiyor.

11.02.2026
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesine dayandırılan bir habere göre, Suriye ile terör örgütü arasında varılan mutabakatın uygulanması kapsamında, ili ve çevresinden geri çekilmeye başladı.

Suriye ordusunun çekildiği bölgelere İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik birimlerinin yerleşeceği öğrenildi.

SURİYE ESKİ GÜCÜNE KAVUŞUYOR

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG ile yapılan anlaşma kapsamında daha önce Haseke ili ve Kamışlı ilçesindeki güvenlik yerleşkesine konuşlanmış, şehir merkezlerinde bulunan bazı devlet binalarını da örgütten teslim almıştı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşmaya göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

