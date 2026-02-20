Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı yardımcıları değişti

Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na Mustafa Çiftçi getirildikten sonra yardımcılarının da değişmesi bekleniyordu. 2 bakanın yardımcılığını yürütecek isimler hakkında Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında alınan karar duyuruldu.

ADALET BAKANI YARDIMCILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı karara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alındı. Yerlerine ise Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız oldu.

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCILARI

İçişleri Bakanlığında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alındı. Yerlerine ise Hakkari Valisi Ali Çelik, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir oldu.

BAKAN GÜRLEK'TEN TEBRİK

Atamaların belli olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanan Sayın Can Tuncay, Sayın Burak Ceyhan, Sayın Abdullah Aydoğdu ve Sayın Sedat Ayyıldız'ı tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli görevde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacaklarına yürekten inanıyorum.

Adalet Bakanlığımızda yürüttükleri görevlerinden ayrılan Bakan Yardımcılarımız Sayın Ramazan Can, Sayın Hurşit Yıldırım, Sayın Mehmet Yılmaz ve Sayın Niyazi Acar'a, görev süreleri boyunca sundukları katkılar ve devletimize yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyorum."

Gürlek, paylaşımında "Adaletin tesisi, hukuk devletinin güçlendirilmesi ve vatandaşlarımızın adalete erişiminin daha da etkin hale getirilmesi yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." cümlelerini de kullandı.