Adalet Bakanı Akın Gürlek Nevşehir heyetini ağırladı: "Ankara'da hemşehrilerimin açık bir kapısı var"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Nevşehir Valisi Ali Fidan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. 33 yıl aradan sonra kabinede Nevşehirli bir isim olarak görev yapmanın önemine değinen Bakan Gürlek, "Doğduğumuz toprakları unutmayacağız, memleketimiz için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valisi Ali Fidan ve Nevşehir milletvekillerinden oluşan Nevşehir heyetini ağırladı. Bakan Gürlek, heyeti kabulünde yaptığı konuşmada, 33 yıl sonra Nevşehir’den bir bakanın kabinede görev aldığını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Nevşehir heyetini ağırladı: "Ankara'da hemşehrilerimin açık bir kapısı var"

"YAPMAMIZ GEREKEN NE VARSA YAPACAĞIZ"

Bakan Gürlek, Nevşehir’in sorunlarıyla yakından ilgilendiğini kaydederek, "Sizi, Bakanlığımızda Ankara'da ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Nevşehir zaten bizim memleketimiz. Ben o topraklarda yetiştim, o toprakların suyunu içtim. Yani insan doğduğu yeri, büyüdüğü yeri unutmaması lazım. Bizde Nevşehir'i unutmayacağız. Hemşehrilerimin Ankara'ya geldikleri zaman gidecekleri bir kapısı var. Bu bizim için bir kazançtır. Memleketimizle ilgili yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Zaten sürekli olarak da Sayın Valim ile istişare halindeyiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek Nevşehir heyetini ağırladı: "Ankara'da hemşehrilerimin açık bir kapısı var"

Bakan Gürlek, Ramazan ayının ilk günlerinde Nevşehirli hemşehrileriyle birlikte iftar açmak istediğini de dile getirdi. Bakan Gürlek, Nevşehir’in dünya çapında turizm potansiyeli olan bir il olduğunu kaydetti.

