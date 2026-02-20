Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni atama kararlarıyla 5 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar’dan Erzurum’a kadar kritik illerde görev değişimi yapılırken, kaymakamlık düzeyinde de yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 00:52

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/62 sayılı karar ile 5 ilin valisi ve kaymakamlıklarda kapsamlı değişiklikler gerçekleşti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılan atamalar, 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!

0:00 70

VALİLİKLERDE KRİTİK DEĞİŞİM: KİM, NEREYE ATANDI?

Kararnameye göre, görev yeri değişen ve yeni atanan valilerin listesi şu şekilde:

Uşak Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan Hakkari Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ise Uşak Valiğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş Erzurum Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay Gümüşhane Valiliğine atandı.

KAYMAKAM ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı kararı sadece valiliklerle sınırlı kalmadı. 22 ilçeye yeni kaymakam ataması yapılırken, 21 mülki idare amiri de çeşitli illere vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Kaymakamlık görevlerindeki atamalar şöyle:

Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı yardımcıları değişti! Karar Resmi Gazete'de
HSK'dan yeni atamalar! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.