Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler!

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/62 sayılı karar ile 5 ilin valisi ve kaymakamlıklarda kapsamlı değişiklikler gerçekleşti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılan atamalar, 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.
Kararnameye göre, görev yeri değişen ve yeni atanan valilerin listesi şu şekilde:
Uşak Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan Hakkari Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ise Uşak Valiğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş Erzurum Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay Gümüşhane Valiliğine atandı.
Cumhurbaşkanlığı kararı sadece valiliklerle sınırlı kalmadı. 22 ilçeye yeni kaymakam ataması yapılırken, 21 mülki idare amiri de çeşitli illere vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Kaymakamlık görevlerindeki atamalar şöyle: