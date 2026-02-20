Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026/62 sayılı karar ile 5 ilin valisi ve kaymakamlıklarda kapsamlı değişiklikler gerçekleşti. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca yapılan atamalar, 19 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Dinle

Valiler ve kaymakamlar kararnamesi Resmi Gazete’de! Afyonkarahisar, Hakkari, Uşak, Erzurum ve Gümüşhane Valileri değişti: İşte yeni isimler! Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 70

VALİLİKLERDE KRİTİK DEĞİŞİM: KİM, NEREYE ATANDI?

Kararnameye göre, görev yeri değişen ve yeni atanan valilerin listesi şu şekilde:

Uşak Valisi Naci Aktaş, Afyonkarahisar Valiliğine, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan Hakkari Valiliğine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serdar Kartal ise Uşak Valiğine, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş Erzurum Valiliğine, Vali-Mülkiye Başmüfettişi Cevdet Atay Gümüşhane Valiliğine atandı.

KAYMAKAM ATAMALARI

Cumhurbaşkanlığı kararı sadece valiliklerle sınırlı kalmadı. 22 ilçeye yeni kaymakam ataması yapılırken, 21 mülki idare amiri de çeşitli illere vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Kaymakamlık görevlerindeki atamalar şöyle: