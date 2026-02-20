Piyasalarda ABD-İran etkisi! Altın hızla yükseliyor: İşte 20 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran gerilimi küresel piyasaları tetiklemeye devam ediyor. Trump’ın İran'ı tehdidi sonrası piyasalar hareketlendi. Hafta boyu süren yatay seyrini kıran altın haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Şubat 2026 altın fiyatları...