Piyasalarda ABD-İran etkisi! Altın hızla yükseliyor: İşte 20 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran gerilimi küresel piyasaları tetiklemeye devam ediyor. Trump’ın İran'ı tehdidi sonrası piyasalar hareketlendi. Hafta boyu süren yatay seyrini kıran altın haftanın son işlem gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 20 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.041,28₺
Gram Altın Satış: 7.042,14₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 11.905,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.061,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 23.810,00₺
Yarım Altın Satış: 24.107,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 46.689,28₺
Tam Altın Satış: 47.632,96₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.641,45₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.699,95₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 48.148,32₺
Ata Altın Satış: 49.386,32₺