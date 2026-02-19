Bayraktar TB3 NATO tatbikatında hedefi sıfır hatayla vurdu

NATO'nun en büyük tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart-2026 tatbikatı kapsamında TCG Anadolu'da konuşlu bulunan Bayraktar TB3 SİHA, gücünü sergilemeye devam ediyor. TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, hedefe yönelik x MAM-L salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Bayraktar TB3, müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı.