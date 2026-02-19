Çay ocağında feci bıçaklı kavganın sebebi öğrenildi! Sebebi pes dedirtti

Kütahya'da bıçaklı kavga saniye saniye kameraya yansımıştı. İddiaya göre taraflar, konuyu konuşmak üzere çay ocağında randevulaştı. Kısa süre sonra çayevine hışımla giren K.K.Ö., Y.K.'yı bıçak darbeleriyle ağır yaraladı. Çay ocağındaki vatandaşlar panik yaşadı. Edinilen bilgilere göre, kız arkadaş meselesi nedeniyle daha önce yaşanan tartışmanın ardından yeniden karşı karşıya gelindi. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı. Ağır yaralanan Y.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K.'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli K.K.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.