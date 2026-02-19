Heimlich manevrası okul kamerasında! Öğretmenler öğrencisini hayata döndürdü

Kategoriler
Isparta'da bir okulda teneffüste öğrencinin nefes borusuna yemek kaçtı. Nefes alamayan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi öğretmenleri Heimlich manevrası yaparak kurtardı.
Mustafa Gürkan Anadolu Lisesinde nöbetçi öğretmenler Emine Aydemir ve Recep Sarı, teneffüste bir öğrencinin nefes almakta zorlandığını gördü. Öğretmenler vakit kaybetmeden öğrenciye Heimlich manevrası uyguladı. Boğazına kaçan yiyecek çıktıktan sora öğrencinin solunumu normale döndü.