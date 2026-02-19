Mardin’de korkunç kaza! Motosikletin kadına çarpma anı kamerada

Kategoriler
Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Amine A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kadının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.