Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında flaş gelişme! Karara itiraz edildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun "Yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle lisans diploması iptal edilmişti. İptal kararının ardından Ekrem İmamoğlu, karşı dava açmıştı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nce görülen davada, itirazın oy birliğiyle reddine karar verilip taraflara tebliğ edilmişti.

SON KARARA DA İTİRAZ EDİLDİ

İmamoğlu’nun avukatları son karara da itiraz etti. Kararın durdurulması ve davanın kabulü talebiyle istinafa başvuru yapıldı. Dosya, Bölge İdare Mahkemesi'nce incelenecek.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla, CİMER’e 18 Eylül 2024’te başvuru yapıldı. Şikayeti takiben İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden aldığı lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar ve haberler üzerine şubat ayında soruşturma başlattı.

18 Mart 2025’te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 61’inci toplantısında, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasının yokluk ve açık hata gerekçesiyle iptal edilmesine karar verildi. Ardından 8 Temmuz 2025’te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yargılanmasını öngören iddianameyi kabul etti. 5 Ağustos 2025’te de İmamoğlu’na ait diploma bilgileri İstanbul Üniversitesi’nin veri tabanından silindi ve e-Devlet’te de görünmez hale getirildi.