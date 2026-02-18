Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davası! İlk duruşma tarihi belli oldu Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında, 'siyasal casusluk' suçlamasıyla açılan davada iddianame kabul edildi. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu 4 kişi hakkında 'siyasal casusluk' suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul etti. Davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00'da Silivri'de görülecek.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Tamamlanan soruşturma kapsamında 4 Şubat itibarıyla kamu davası açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianameyi kabul etti.

İLK DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre, davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’da Silivri’de görülecek.