Ekrem İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davası! İlk duruşma tarihi belli oldu

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında "siyasal casusluk" suçlamasıyla açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Tamamlanan soruşturma kapsamında 4 Şubat itibarıyla kamu davası açıldı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi; İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianameyi kabul etti.
Mahkeme heyetinin düzenlediği tensip zaptına göre, davanın ilk duruşması 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00’da Silivri’de görülecek.