Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri "Siyasi Polemik" sayıldı, tazminat kararı kaldırıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a 20 bin TL tazminat ödemesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Soylu'nun ifadelerini "ifade özgürlüğü" ve "siyasi eleştiri" kapsamında değerlendiren mahkeme, davanın reddine karar vererek ödenen paranın iadesinin yolunu açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.02.2026
saat ikonu 21:47
|
GÜNCELLEME:
17.02.2026
saat ikonu 21:47

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, ile arasında görülen manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği 20 bin TL’lik tazminat kararını kaldırarak, davanın reddine hükmetti. Mahkeme Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a yönelik sözlerinin hukuka uygun olduğuna karar verirken, daha önce ödenen tutarın da iadesinin yolu açılmış oldu.

İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri "Siyasi Polemik" sayıldı, tazminat kararı kaldırıldı

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri "Siyasi Polemik" sayıldı, tazminat kararı kaldırıldı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'ya açtığı manevi tazminat davasında yerel mahkemenin Yavaş lehine verdiği kararı kaldırarak, Soylu'nun sözlerini hukuka uygun buldu ve davanın reddine hükmetti.
Mansur Yavaş, Süleyman Soylu'nun siyasi eleştirileri nedeniyle manevi tazminat davası açmıştı.
Yerel mahkeme, Soylu'yu 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum etmiş, faiz ve giderlerle yaklaşık 49 bin TL tahsil edilmişti.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkeme kararını kaldırarak Yavaş'ın davasının reddine karar verdi.
Mahkeme, Soylu'nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olup ifade özgürlüğü kapsamında olduğuna hükmetti.
Bu kararla, daha önce ödenen tazminat tutarının iadesi yolu açılmış oldu.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

49 BİN TL ÖDENMİŞTİ, KARAR BOZULDU

Dava, 30 Nisan 2023 gecesi özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş’a yönelik yaptığı siyasi eleştiriler üzerine açılmıştı. Yavaş, bu açıklamaların kişilik haklarını hedef aldığını ileri sürerek, manevi tazminat davası açmıştı. İlk derece mahkemesi, Soylu’nun 20 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmiş, karar icraya konularak, faiz ve yargılama giderleriyle birlikte yaklaşık 49 bin tahsil edilmişti. Soylu’nun istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi, bu kararı hukuka aykırı bularak, tamamen kaldırdı. İstinaf kararında, tarafların siyasetçi olduğu vurgulandı. Mahkeme, sert siyasi eleştirilerin demokratik toplumlarda kapsamında olduğunu belirterek, Soylu’nun sözlerinin hakaret değil, siyasi polemik ve eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna vardı. Bu nedenle manevi tazminat şartlarının oluşmadığı ifade edildi.

İstinaf mahkemesi kararını verdi: Süleyman Soylu’nun Mansur Yavaş hakkındaki sözleri "Siyasi Polemik" sayıldı, tazminat kararı kaldırıldı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla yerel mahkeme hükmü kaldırıldı ve davanın reddine karar verildi. Bu kararla birlikte Mansur Yavaş’ın açtığı dava sonuçlanmış olurken, Süleyman Soylu hukuken haklı bulundu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süleyman Soylu'dan eski İtalya Başbakanı Draghi'nin çağrısına karşılık: AB ve AB'cilerin çöküşü kaçınılmaz olur
Mehmet Akif Ersoy iddialarına Süleyman Soylu'dan cevap! 'Telefonda görüştüler' iddialarını böyle açıkladı
ETİKETLER
#süleyman soylu
#mansur yavaş
#ifade özgürlüğü
#Bölge Adliye Mahkemesi
#Manevi Tazminat Davası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.