Süleyman Soylu'dan eski İtalya Başbakanı Draghi'nin çağrısına karşılık: AB ve AB'cilerin çöküşü kaçınılmaz olur

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İtalya'nın eski başbakanlarından Mario Draghi'nin "Avrupa geçek bir federasyona dönüşemezse bağımlı hale gelir" sözlerine karşılık vererek "AB'nin tek çıkışı, başlangıç noktasına dönmektir. Aksi halde sadece AB'nin değil, AB'cilerin de çöküşü kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 20:28
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 20:28

Eski İtalya Başbakanı 'nin, Avrupa'nın gerçek bir federasyon haline gelmemesi durumunda, bağımlı, parçalı ve sanayisizleşmiş bir yapıya sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifadelerini, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile değerlendirdi.

Soylu, konusunda güçlü araştırmalar ve hazırladığı kapsamlı raporla birlikte en rasyonel tespitleri ortaya koyan Draghi'nin bu teşhisinin güçlü; ama tespitleri kadar gerçekçi olmadığını ifade etti.

"DRAGHİ'NİN TEŞHİSİ GÜÇLÜ AMA TESPİTLERİ KADAR GERÇEKÇİ DEĞİL"

AB konusunda güçlü araştırmalar ve hazırladığı kapsamlı raporla birlikte en rasyonel tespitleri ortaya koyan Draghi'nin tespitlerinin güçlü ama gerçekçi olmadığını belirten Soylu, "Avrupa Merkez Bankası eski başkanı ve İtalya eski başbakanı Draghi, ‘AB'nin gerçek bir federasyona dönüşmezse bağımlı hale gelir' diyor. AB konusunda güçlü araştırmalar ve hazırladığı kapsamlı raporla birlikte en rasyonel tespitleri ortaya koyan Draghi'nin bu teşhisi güçlü ama tespitleri kadar gerçekçi değil.

"AB'NİN ASIL TIKANIKLIĞI EKONOMİK DEĞİL SİYASİ BİRLİKTELİĞİ"

AB'nin asıl tıkanıklığı ekonomik değil, siyasi (hatta dini) birlikteliğidir. AB, siyasi birlikten vazgeçip ekonomi ve güvenliği önceleyen yeni bir iş birliği modeli kuramazsa, tam da Draghi'nin uyardığı dramatik tablo kaçınılmazdır. Bugün AB'nin karşı karşıya olduğu tablo açık. Sanayisizleşme, yüksek borçluluk, yüksek enerji maliyetleri, siyasi istikrarsızlık, demokratik meşruiyet krizi, yaşlanan nüfus, karşılığı olmayan sosyal refah harcamaları ve karar alamayan hantal bir bürokrasi, beceri/meslekleşme eksikliğidir. Bu yapıyla ve bu birliktelik anlayışı ile AB'nin bu krizden çıkması mümkün değildir" ifadelerine yer verdi.

"AB, AMERİKAN KAPİTALİZMİ İLE ÇİN TİPİ SOSYALİZM ARASINDA SIKIŞMIŞ"

AB'nin Amerika ile Çin arasında sıkışıp kaldığını, Avrupa'nın üretimden çok hizmete sıkışan bir kıta haline geldiğini vurgulayan Soylu, "Draghi de iyi biliyor ki ‘pragmatik' federalizm modeli bile olsa, mevcut bu çöküşü durduramaz. Çünkü AB, Amerikan kapitalizmi ile Çin tipi sosyalizm arasında sıkışmıştır. Bu sıkışmayı aşamayacak bir Avrupa'nın önünde kalan alanlar sınırlıdır ve bunlarla sadece bazı dönemsel ve bölgesel avantajlı yatırımlar yakalayabilir. Turizm bölgesi, eğitim bölgesi, biyomedikal bölgesi, Fransa'daki veri merkezleri gibi dönemsel avantajlar vardır. Yani Avrupa, üretimden çok hizmete sıkışan bir kıta haline gelmektedir. Sosyal, siyasal ve geleneksel pek çok sorun da daha yeni başlıyor.

Draghi'nin söyleyemediğini açıkça söyleyelim. AB'nin tek çıkışı, başlangıç noktasına dönmektir. İdeolojik, dini ve siyasi ötekileştirmeleri terk edip ekonomik ve güvenlik eksenli, radikal bir dönüşüm gerçekleştirmelidir. Aksi halde sadece AB'nin değil, AB'cilerin de çöküşü kaçınılmazdır" cümlelerine yer verdi.

