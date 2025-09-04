Menü Kapat
 | Selahattin Demirel

Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Erdoğan varken sonrasını tartışmak doğru değil

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu, aktif siyaset hayatını tamamladığını "Dört harf: Kafi" diyerek belirtirken Cumhurbaşkanı Erdoğan varken sonrasının tartışılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Soylu ayrıca "Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim." ifadelerini kullandı. Soylu, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de dikkat çeken sözler söyledi.

Gündemle ve 'yle ilgili önemli açıklamalarda bulunan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili , Adem Metan'ın YouTube kanalına konuştu.

Milletvekilliği dönemi bitince bırakacağını söyleyen Soylu "Siyaset dönem işidir." yorumunu yaparak "Bir kararım var, daha önce söyledim. Siyasette aktiflik dönemimi tamamladım. Dört harf: kafi. Fikrimin ve davamın mücadelesini hayatımın sonuna kadar sürdürürüm." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Erdoğan varken sonrasını tartışmak doğru değil

"ERDOĞAN VARKEN SONRASINI KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Soylu " gibi bir lider 100 yılda bir gelir." diyerek Erdoğan görevdeyken sonrasını konuşmayı doğru bulmadığını vurguladı. "Çeyrek asır gibi bir ülkeyi yönetmek kolay değildir." ifadelerini kullanan Soylu "Erdoğan'a 6-8 yıl daha ihtiyaç var." görüşünü tekrarlayarak Erdoğan sonrasıyla ilgili bir yorum yapmanın yanlış olacağını "Tayyip Erdoğan var iken bu tartışma doğru olmaz. Gelenekselciyim; Tayyip Erdoğan neyi işaret ederse onu desteklerim." cümlelerini sarf ederek açıkladı.

Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Erdoğan varken sonrasını tartışmak doğru değil

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ HATASIZ YÜRÜTÜLDÜ"

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili "Bu süreçte anlaşma, 'Al-ver' olmaz." diyen Soylu sürecin başından beri hatasız yönetildiğini belirtti. Soylu ayrıca "Bu fırsat Türkiye'nin eline bir kere daha geçmez, çünkü bir daha Tayyip Erdoğan ve Bahçeli olmaz." dedi.

Süleyman Soylu'dan çarpıcı sözler: Erdoğan varken sonrasını tartışmak doğru değil

ANNESİNİ GÖZAYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Soylu 2021 yılında hayatını kaybeden annesiyle ilgili de konuşurken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı. Soylu, annesi hakkında "Sen benimsin dedi, o zaman annemdeki farkımı anladım, ben neyi ifade ediyorum annem için." ifadelerini kullandı.

