Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bugün saat 17.00'de bir araya gelecek.

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 12:53

Cumhurbaşkanı ile Genel Başkanı görüşecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda bugün saat 17.00'de.

Son görüşme yaklaşık iki ay önce gerçekleşti.

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana başlıklarından birinin ise Terörsüz süreci olması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#Türkiye
#recep tayyip erdoğan
#devlet bahçeli
#mhp
#Akp
#Politika
