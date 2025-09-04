Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan ve Bahçeli bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşecek. Görüşme, Bahçeli'nin konutunda bugün saat 17.00'de.

Son görüşme yaklaşık iki ay önce gerçekleşti.

GÜNDEM BAŞLIKLARI

Görüşmenin ana başlıklarından birinin ise Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

Erdoğan ve Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekip provakasyonlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bir diğer önemli başlık ise yeni anayasa çalışmaları. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, açıklamalarında yeni anayasaya ihtiyaç konusunda önemli açıklamalar yapmıştı. Yeni anayasa süreci konusunda henüz somut bir adım yokken ikili arasında bu konunun da görüşülmesi bekleniyor.