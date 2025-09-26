Menü Kapat
20°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

OGM 262 sürekli işçi başvuruları ne zaman? OGM kura çekimi ne zaman?

OGM tarafından 262 daimi işçi alınacağı duyuruldu. İstihdam edilecek personellerden 162'si engelli, 100'ü eski hükümlü statüsünde olacak. Vatandaşlar tarafından OSGM 262 sürekli işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

OGM 262 sürekli işçi başvuruları ne zaman? OGM kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
14:47
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
14:47

(OGM) tarafından taşra teşkilatında edilecek 262 daimi işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından OGM 262 sürekli işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı gündem oldu.

OGM 262 sürekli işçi başvuruları ne zaman? OGM kura çekimi ne zaman?

OGM 262 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM tarafından açıklanan bilgilere göre 262 işçi alımı başvuruları 29 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak. Her aday yalnızca açık olan bir iş ilanına yapacak.

OGM 262 sürekli işçi başvuruları ne zaman? OGM kura çekimi ne zaman?

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

OGM işçi alımı kura çekiminin ne zaman ve nerede yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve yeri 'da yayınlanacak olan açık iş ilanında belirtilecek. Ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden de duyurulacak. ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

#başvuru
#e-devlet kapısı
#tarım ve orman bakanlığı
#istihdam
#iş ilanı
#kura çekimi
#orman genel müdürlüğü
#işkur
#Daimi İşçi
#Daimi Işçi
#Aktüel
