OGM 262 sürekli işçi başvuruları ne zaman? OGM kura çekimi ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından taşra teşkilatında istihdam edilecek 262 daimi işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Yapılan duyurunun ardından OGM 262 sürekli işçi alımı başvurularının ne zaman yapılacağı gündem oldu.

OGM 262 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM tarafından açıklanan bilgilere göre 262 işçi alımı başvuruları 29 Eylül - 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı internet sitesi üzerinden yapılacak. Her aday yalnızca açık olan bir iş ilanına başvuru yapacak.

OGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

OGM işçi alımı kura çekiminin ne zaman ve nerede yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Kura tarihi ve yeri İŞKUR'da yayınlanacak olan açık iş ilanında belirtilecek. Ayrıca ilgili Orman Bölge Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden de duyurulacak. Kura çekimi ile ilgili detaylar belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.