20°
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

Diyarbakır'da Çayönü Tepesi kazılarında çok ilginç bulgular ortaya çıktı. Tarihe damga vuracak kazılarda hediyelik eşyaların yanı sıra 5 ve 11 bin yıllık 6 mezar bulundu.

'ın Ergani ilçesinde Çayönü Tepesi kazıları devam ederken tarihe damga vuracak bulgular ortaya çıktı. Bu yıl mayıs ayında başlayan kazılarda çok sayıda buluntu ve veri çıkarıldı. Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Sarıaltun başkanlığında yürütülen arkeolojik kazılarda bu yıl 5'i 5 bin, 1'i 11 bin yıllık 6 adet bulundu.

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

BU SENE 6 MEZAR TESPİT EDİLDİ

Sarıaltun, daha önce tespit ettikleri mezarların da olduğuna değinerek, "Ama bu sene için mezar sayısı 6. 6 mezar kazdık, 3 tanesi şu an kaldırıldı. 3'ünde yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. İlk Tunç Çağı verileri için önemli. Çünkü Neolitiğin başından beri yerleşik yaşama geçmiş Çayönü ahalisi ya da toplumunun en azından ilk Tunç Çağı ilk aşamasına kadar geldiklerini ve birçok mimari veriyle de mezarları, ölü kültürleri, ritüelleriyle burayı yaşam olarak edindiklerini biliyoruz. MÖ. 10 bin yılından MÖ. 3 bin yılına kadar yaklaşık 7 bin yıllık bir süreçte birçok veriye sahibiz. Bu da bunlardan bir tanesi. Bu sene 6 mezar tespit ettik" dedi.

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

SANDIK TİPİ MEZARLAR

Bu mezarların 2 tanesinin basit gömü olduğunu bildiren Sarıaltıun, ''Yani toprağa bir çukur kazıp içine bireyleri gömmüşler. Onların mezar hediyeleri yoktu. Bir tanesi de çok tahrip olmuş küp mezar. Tahrip olmasının sebebi yüzeye çok yakın olması. Arkamda görmüş olduğunuz sandık tipi mezarlarda yoğun bir buluntu da var. Bireylerin yanına kap kacaklar hediye olarak konmuş. Bununla beraber çevresinde iki tane bildiğimiz bir hediye çukuru da var. Bunlar içinde mezar olmayan, sadece gömü hediye konulan mezar görünümlü çukurlardır. Hem tüm kaplar açısından hem de iskeletlerin verisi açısından bu sene biraz daha şanslıyız" diye konuştu.

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

TAM 11 BİN YIL ÖNCESİNE AİT MEZAR BULUNDU

İskeletlerin verisinin çok önemli olduğunu aktaran Sarıaltun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bireylerin mekanlarını buluyoruz. Ama hangi bireyler ne yemiş, nasıl bir hastalığa sahip olmuşlar, nasıl ölmüşler, bunları anlamamız için de iskeletleri buluyor olmamız önemlidir. Bu açıdan bu sene hem mekanları bulmamız hem de onların buluntularıyla birlikte iskeletleri bulmamız, topluluğu anlamak için çok daha nitelikli veriler sağlıyor. Şu anda kazı yaptığımız mezarlar günümüzden 5 bin yıl önce, 6 mezarın 5'i ilk Tunç Çağı'na ait. 1 tane mezar ise Neolitik döneme, 11 bin yıl önceye ait."

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümünden Ömür Dilek Erdal ise, 6 mezarın gün ışığına çıkartıldığını ifade etti. Bunlardan bir tanesinin Neolitik dönem, diğerlerinin Erken Tunç Çağı mezarları olduğunu anlatan Erdal, "Erken Tunç Çağı mezarları hemen yanda gördüğünüz gibi taş sanduka şeklinde yapılıyor ve üzerine bir blok taşla kapatılıyor. Burada gördüğünüz mezar, basit bir çukur kazılmış. Çukur kazıldıktan sonra ölü sağ tarafına yan yatırılmış. Üzerine hediyeleri bırakıldıktan sonra killi bir tabaka örtülmüş ve onun üzerine iki tane ağır blok taş kapatılmış. Bizim için ilginç mezar oldu. Şimdilik 6 tane kabıyla birlikte gömülmüş" şeklinde konuştu.

Dünya uygarlık tarihine ışık tutacak keşif! Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldı: Tam 11 bin yıllık

''600'ÜN ÜZERİNDE İSKELET ÇIKARILDI''

Cinsiyeti hakkında erkek olabileceği yönünde tahmin yürüttüklerini belirten Erdal, "Çünkü hepsi daha açığa çıkmadı. İskeletler, analiz için Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Laboratuvarı'na götürülüyor. Orada ne yediler, ne içtiler, nasıl yaşadılar, yaşam biçimleri nasıldı. Bunlarla ilgili genel bilgiler elde edilmekle birlikte DNA'ları da çalışılıyor. Şimdiye kadar 600'ün üzerinde iskelet çıkartıldı. Bunların büyük bir çoğunluğu Neolitik döneme ait olmakla birlikte Erken Tunç Çağı iskeletlerini de içeriyor. Neolitik dönemi iskeletlerinin ise hem antropolojik açıdan hem de DNA molekülleri açısından analizleri devam ediyor. Biten analizler bize şunu gösteriyor; Neolitik dönem insanı hem Mezopotamya hem İran, Irak ve Kafkasya ile iletişim halinde bir topluluk. Burada heterojen bir kültür oluşturmuşlar. Bu kültürü de Erken Tunç Çağı'yla birlikte devam ettirerek Anadolu'ya aktarmışlar. Dolayısıyla Çayönü, heterojen yapısının bize gösterdiği önemli bir merkez olmasıdır. Uzun süreli kazılar aslında ileride de devam ettiği takdirde nasıl bir değişimin olduğuna işaret edecektir. İskeletlerin analizleri şimdiye kadar bunların tarımcı olduklarını ve ağır işler ile yoğun aktiviteler yaptıklarını işaret ediyor'' dedi.

