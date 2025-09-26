Menü Kapat
Yaşam
Editor
 Serhat Yıldız

Ani'de tarihi keşif: Selçuklu Kümbeti gün yüzüne çıkarıldı! Bakan Ersoy: 'Anadolu'daki ilk Türk-İslam Kümbeti olabilir'

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde sürdürülen kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Gün ışığına kavuşan yeni buluntunun müjdesini paylaşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; "Kazılar tarihimize dair yepyeni kapıları aralıyor" dedi. İşte detaylar...

Ani'de tarihi keşif: Selçuklu Kümbeti gün yüzüne çıkarıldı! Bakan Ersoy: 'Anadolu'daki ilk Türk-İslam Kümbeti olabilir'
Haber Merkezi
26.09.2025
26.09.2025
Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Mezarlığı’nda 2021 yılından bu yana yürütülen çalışmalar tarihin yeni bir kapısını daha araladı.

Ani'de tarihi keşif: Selçuklu Kümbeti gün yüzüne çıkarıldı! Bakan Ersoy: 'Anadolu'daki ilk Türk-İslam Kümbeti olabilir'

Daha önceki sezonlarda sekizgen gövdeli bir kümbet kalıntısı ile birlikte sandukalı mezarlar ve akıt tipi mezar odalarının gün yüzüne çıkarıldığı alanda, 2025 yılı çalışmalarında tuğladan kare gövdeli yeni bir kümbete ulaşıldı.

Ani'de tarihi keşif: Selçuklu Kümbeti gün yüzüne çıkarıldı! Bakan Ersoy: 'Anadolu'daki ilk Türk-İslam Kümbeti olabilir'

BAKAN ERSOY MÜJDEYİ VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gün ışığına kavuşan yeni buluntunun müjdesini paylaştığı sosyal medya paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

“Anadolu’da Türk-İslam tarihimizin izlerini sürmeye devam ediyoruz! Ani kazıları tarihimize dair yepyeni kapılar aralıyor... Selçukluların Anadolu’daki ilk izlerinden biri daha gün ışığına kavuştu! Ani Ören Yeri’nde devam eden kazılarda yeni bir Selçuklu kümbeti bulundu. Anadolu’daki ilk Türk-İslam mezarlığı olarak kabul edilen Ani Selçuklu Mezarlığı’nda ortaya çıkarılan bu kümbet, Anadolu’daki Türk-İslam devrine ait ilk kümbet olma ihtimaliyle büyük önem taşıyor. Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen tüm bilim insanlarına teşekkür ediyorum."

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/1971471716426613240

SELÇUKLU GELENEĞİNİ YAŞATIYOR

Ani Ören Yeri'nde bulunan kümbetin tuğla gövdeli olması, Büyük Selçuklu mezar mimarisinin Anadolu öncesi coğrafyalarda inşa ettiği geleneği devam ettirmesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, kümbetin Anadolu’daki Türk-İslam dönemine ait ilk kümbet olabileceğini belirtiyor. Kümbet ve çevresindeki arkeolojik çalışmaları ise devam ediyor.

Ani'de tarihi keşif: Selçuklu Kümbeti gün yüzüne çıkarıldı! Bakan Ersoy: 'Anadolu'daki ilk Türk-İslam Kümbeti olabilir'
#Türkiye
#selçuklu
#arkeoloji
#kazı
#Kültür
#Anız Yakımı
#Mezarlığı
#Yaşam
