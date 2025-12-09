Ardahan'da kar bastırdı, yol 5 ay ulaşıma kapatıldı

Kategoriler
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip Ardahan-Ardanuç Karayolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.
Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarını kullanacak.