Ardahan'da kar bastırdı, yol 5 ay ulaşıma kapatıldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

YOL 5 AY ULAŞIMA KAPATILDI

Kenti Karadeniz'e bağlayan, zorlu coğrafi yapıya sahip Ardahan-Ardanuç Karayolu, ilkbahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.

ALTERNATİF GÜZERGAH BELİRLENDİ

Sürücüler bu süreçte alternatif olarak Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Göle karayollarını kullanacak.