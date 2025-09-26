Cesedi valizde bulunan Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme!

İstanbul
İstanbul Eyüpsultan'da 13 Temmuz'da yaşanan olay dehşete düşürmüştü. İstanbul'da üniversite okuyan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski polis memuru sevgilisi Cemil Koç tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılarak bavula konulmuştu. Genç kızın cesedi 4 gün sonra Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu. Türkiye'yi sarsan cinayette yeni bir gelişme yaşandı.
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan 1'i tutuklu 2 polis memurunun 8'er yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.
Cenazesi yol kenarındaki bir valizin içinde bulunan Ayşe Tokyaz'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.