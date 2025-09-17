Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri katile sızdırmışlardı

Son dakika haberi: Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın ifadesini katil Cemil Koç ile paylaşan şüpheli polisler için 8'er yıla kadar hapis talep edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.09.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
17.09.2025
saat ikonu 17:05

'de 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz, eski memuru Cemil Koç tarafından katledildi. Tokyaz'ın cesedi valiz içinde yol kenarında bulunurken Cemil Koç ve ona yardım edenler cezaevine gönderildi. Türkiye'de gündemden düşmeyen Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri katile sızdırmışlardı

İFADELERİ KATİLE İLETMİŞLERDİ...

Tokyaz’ın kardeşi Esra Tokyaz’ın emniyet ifadesini zanlı Cemil Koç ile paylaşan polis memurları hakkında yürütülen tamamlandı. İddianamede, şüpheliler hakkında 8'er yıla kadar hapis talep edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLARI TARİH BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianame; Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanıklar, 26 Eylül günü ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri katile sızdırmışlardı

"KENDİMİ KULLANILMIŞ HİSSEDEREK SİNİRLENDİM"

Öte yandan Sanık N. Ç. savunmasında "Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde polis memuruyum. Cemil Koç arkadaşım olur polislikten atıldı. Son zamanlarda Cemil Koç beni ısrarla İstanbul'a çağırdı. En son 12 Temmuz'da arayarak tekrar İstanbul'a gelmem noktasında ısrarda bulununca şüphelendim. Aranmasının olduğunu düşünmeye başladım çünkü daha önce yine beni arayarak denetimli serbestliğinin bulunduğunu, imza atmaması halinde ne olacağını sorarak bilgi aldı benden. Hafta sonu olması nedeni ile şubede bulunduğunu öğrendiğim polis memuru arkadaşımı arayarak bana ait sistem şifresini ve Cemil Koç'un TC numarasını da vererek sistemden aranması/yakalaması veya karıştığı olay olup olmadığını sorgulamasını istedim. Sisteme baktırdığım diğer polis memuru Zülfü, Cemil Koç'un 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' olayına karıştığını belirterek sistemde yer alan olay özetinin fotoğrafını WhatsApp'tan bana gönderdi. Cemil Koç'un karıştığı olayı öğrenince kendimi kullanılmış hissederek sinirlendim. Aynı gün akşam saatlerinde Cemil'in tekrar WhatsApp'tan denetimli serbestlik nedeni ile aranma kaydını sorgulanmasını istemesine karşın dışarıda olduğumu söyledim ve sorgulama yapmadım ve Ayşe Tokyaz olayı ile ilgili olarak kesinlikle Cemil Koç'a bilgi vermedim" dedi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! İfadeleri katile sızdırmışlardı

"BEN CEMİL KOÇ'U TANIMAM, DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM"

Polis memuru Z.B. de ifadesinde; "Ben Malatya Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuruyum. N.Ç. ise aynı şubede çalışmış olduğum ekip şefimdir. 12 Temmuz günü saat 14.40 sıralarında ekip şefim N.Ç. beni Whatsapptan arayarak bana bir T.C. numarası ileteceğini, yakalaması olup olmadığına bakmamı, ayrıca bahse konu şahsın karışmış olduğu son olayın bilgi ve belgesini kendisine göndermemi istedi. Ben de şubeden çıkmak üzere olduğumu, sistemimi kapattığımı söyledim. N.Ç. bana kendi şifrelerini verdi, kendi sistemi üzerinden sorgulama yapmamı istedi. Ben de bahse konu T.C. numarasıyla sorgulama yaptığımda Cemil Koç’un 11 Temmuz’da bir adli olaya karışmış olduğunu, hatırladığım kadarıyla ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçuna karıştığını gördüm. Olay özetinin fotoğrafını çekerek whatsapptan N.Ç.’ye gönderdim. Ben Cemil Koç'u tanımam, daha önce hiç karşılaşmadım, kendisiyle hiçbir iletişim aracıyla iletişim kurmadım. Ben sadece ekip şefimin narkotik suçlarla ilgili bir araştırma yaptığını düşündüğüm için bahse konu sorgulamayı yaptım. Kişisel bir istek olduğundan kesinlikle şüphelenmedim. Olayın aslını bilseydim, sorgulama yapmazdım" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kan donduran baba vahşeti! 16 yaşındaki oğlunu öldürdü
Babaya tokat atan o saldırganın iş yeri kurşunlandı
ETİKETLER
#istanbul
#küçükçekmece
#polis
#cinayet
#soruşturma
#Ayşe Tokyaz
#Cemil Koç
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.