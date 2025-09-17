Kan donduran baba vahşeti! 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Şuhut ilçesinde meydana gelen olay kan dondurdu. B.A. ile 16 yaşındaki oğlu Remzi Anıl Akkay arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada kan döküldü.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Baba B.A., eline aldığı bıçakla oğlunu yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Akkaya, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Akkaya burada yapılan müdahaleye rağmen sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.

BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yakalanan şüpheli baba B.A.'nın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.