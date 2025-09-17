Menü Kapat
Yaşam
Feci motosiklet kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Gaziantep'te 2025 yılının ilk 8 ayında motosikletlerin karıştığı kazalarda 2 bin 623 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bazı motosiklet kazaları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

IHA
17.09.2025
saat ikonu 13:57
17.09.2025
saat ikonu 14:01

'te 2025 yılının ilk 8 ayında meydana gelen kazaların yüzde 54'ünü motosiklet kazaları oluşturdu. Kentte, yılın ilk 8 ayında meydana gelen çok sayıda motosiklet kazasında 2 bin 623 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan bazı motosiklet kazaları ise KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı

"Yaşanan trafik kazalarının yüzde 54'ü motosikletlerin karıştığı kazalar"

Yaşanan motosiklet kazalarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çeken Gaziantep Valisi Kemal Çeber; "İlimizde toplam araç sayısının sadece yüzde 28'i motosiklet olmasına rağmen yaşanan trafik kazalarının yüzde 54'ü motosikletlerin karıştığı kazalar. Kaza anında kask kullanmayan motosiklet sürücü sayımız ise yüzde 251 oranında artış gösterdi. Denetimlerimizi sizlerin hayatını korumak için artırarak devam ettireceğiz. Sizlerden istirhamım, hayatınızı tehlikeye atmamak için kask kullanımına önem vermeniz ve kurallara uymanız. Tüm hemşehrilerimiz, özellikle gençlerimiz bizim için değerli" ifadelerine yer verdi.

"2 bin 623 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ise yaşanan kazalarla ilgili verileri paylaşarak, "2025 yılında motosikletlerin karıştığı kazalarda 2 bin 623 vatandaşımız yaralanmış, 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Değerli sürücülerimiz ve yayalarımız, trafikte güvende olmak için kurallara uyalım. Unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır" ifadeleri kullanıldı. KGYS kameralarına yansıyan bazı feci kazalar ise dikkat çekti.

#trafik kazası
#gaziantep
#güvenlik
#kasko
#Motosiklet Kazaları
#Kgys
#Yaşam
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
