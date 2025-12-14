Alaves Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Alaves Real Madrid maç kadrosu, muhtemel 11

Alaves - Real Madrid maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı. La Liga kapsamında oynanacak olan kritik karşılaşmada gözler milli futbolcumuz Arda Güler'in üzerinde olacak.

Milli futbolcu Real Madrid'in en son oynadığı Manchester City maçının ilk 11'inde yer almamıştı. 2-1 eflatun beyazlıların mağlubiyet ile ayrıldığı mücadeleye sonradan dahil olmuştu. Taraftarlar tarafından Alaves - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Mendizorroza Stadyumu'nda oynanacak olan Alaves - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Sezona teknik direktör Xabi Alonso liderliğinde başlayan Real MAdrid 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 36 puan toplayan eflatun-beyazlılar maç eksiği ile Barcelona'nın 7 puan arkasından 2. sırada yer alıyor. Real Madrid karşılaşmadan galibiyet ile ayrılarak Katalon ekibi ile olan puan farkını 4 yapmak istiyor.

Alaves ise bu sezon 15 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Alaves ligde 12. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta La Liga'da galibiyet alan Alaves yükselilşini devam ettirmeyi hedefliyor.

ALAVES - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 16. haftası kapsamında oynanacak olan Alaves - Real Madrid maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 23.00'te başlayacak.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı hakem Victor Garcia Verdura yönetecek.

ALAVES - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Alaves'te karşılaşma öncesinde Jon Guridi'nin durumu belirsizliğini koruyor. Karşılaşmada oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek. Facundo Garces ise cezalı olduğundan dolayı Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Real Madrid'de ise Danie Carvajal, Ferland Mendy, Trent Alexander Arnold ve Eder Militao'nun sakatlıkları devam ediyor. David Alaba, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe ve Dean Huijsen'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Dört futbolcunun karşılaşmada yer alıp almayacağına teknik ekip karar verecek.

Eflatun-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı olan Endrick, Alvaro Carreras ve Fran Garcia'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER İLK 11'DE FORMA GİYECEK

Milli futbolcumuz Arda Güler'in Alaves - Real Madrid maçıyla birlikte tekrardan ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 22 maçta 1397 dakika süre buldu. Bu karşılaşmadalarda 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

ALAVES - REAL MADRİD MUHTEMEL 11

Alaves - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Alaves: Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Guevara; Calebe, Ibanez, Suarez, Rebbach; Boye

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Asencio; Guler, Tchouameni, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius