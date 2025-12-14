İstanbul Boğazı’nda yağmur sonrası çıkan gökkuşağı manzarası mest etti

İstanbul’da yağmur sonrası güneşin etkisini göstermesiyle birlikte Sarıyer sahilinde gökyüzünde beliren gökkuşağı vatandaşlara görsel şölen sundu.

İSTANBULLULAR MANZARANIN TADINI ÇIKARDI

Renkli görüntüler Boğaz manzarasıyla birleşince birçok kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı vatandaşlar çocuklarıyla birlikte gökkuşağının önünde özçekim yaparken bazıları ise yürüyüş eşliğinde manzaranın keyfini çıkardı.

Boğaz'da seyir halindeki tekneler ve uçuşan martılar, manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Doğa olayını izlemek isteyen vatandaşlar uzun süre sahilde vakit geçirdi.