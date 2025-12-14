Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Beşiktaş maçının parolası geldi!

Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Beşiktaş kritikleri geldi. Takımının iyi bir dönemde olduğunu belirten Fatih Tekke, zorlu maça dair önemli analizler gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR'DA FATİH TEKKE'DEN BEŞİKTAŞ KRİTİKLERİ

"İlk yarının en kritik maçı. Çok önemli oyuncularımız yok; Onuachu, Pina ve Savic'in durumu da belli. Kulübemizin durumu belli. Beşiktaş takımı; bana göre çok iyi oyunculardan kurulu, özellikle ön tarafı. Geçiş şansı verdiğimizde sıkıntı çıkaracak bir takım. Kenarlarda 1'e 1 ve 2'ye 2'leri iyi oynamak zorundayız. En endişe ettiğim taraf kornerler. Paul Onuachu olmadığı için sıkıntı çekebiliriz. Ancak, biz kendi oyunumuzu oynayacağız. Avantajlı taraflarımız daha fazla. Moralliyiz. Evimizdeyiz. Neticesinde büyük maç, büyük maçın oynama şekli olması lazım. Zor maç, kritik maç. Duygularımızı sürdürebilmemiz ve 1'e 1'leri iyi oynamamız lazım."