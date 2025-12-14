15 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Masadaki önemli konular

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor.

Kritik Kabine Toplantısı kararlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında duyurması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine, 15 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.

Toplantının saati ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak öğleden sonra başlaması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine’nin gündeminde 4. yılına ulaşmaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşı yer alıyor.

Karadeniz’de sivil gemilere dönük gerçekleşen saldırılara karşı alınacak önlemler de kabinede ele alınacak.

Terörsüz Türkiye, Kabine’nin takibindeki önemli başlıklardan.

Enflasyonla mücadelede geride bırakılan bir yılda atılan adımlar ile 2026 yılı ekonomi politikasında ortaya konulacak önlemler de Kabine’de görüşülecek.