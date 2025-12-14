Menü Kapat
15 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Masadaki önemli konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı pazartesi günü yapılacak. Toplantının saati ve ele alınacak konular ise ilgi konusu oldu. Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

15 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Masadaki önemli konular
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip liderliğinde toplanıyor.

Kritik kararlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında duyurması bekleniyor.

15 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Masadaki önemli konular

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine, 15 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.

Toplantının saati ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ancak öğleden sonra başlaması bekleniyor.

15 Aralık Kabine Toplantısı saat kaçta? Masadaki önemli konular

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabine’nin gündeminde 4. yılına ulaşmaya yaklaşan yer alıyor.

Karadeniz’de sivil gemilere dönük gerçekleşen saldırılara karşı alınacak önlemler de kabinede ele alınacak.

Terörsüz Türkiye, Kabine’nin takibindeki önemli başlıklardan.

Enflasyonla mücadelede geride bırakılan bir yılda atılan adımlar ile 2026 yılı ekonomi politikasında ortaya konulacak önlemler de Kabine’de görüşülecek.

#erdoğan
#enflasyon
#kabine toplantısı
#terör
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#Ukrayna-Rusya Savaşı
#Aktüel
