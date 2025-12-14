Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi ebediyete uğurlandı

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın hayatını kaybeden annesi Hatice Karahan, Uşak'ın Karahallı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazesi İstanbul'dan Uşak'ın Karahallı ilçesine getirilen merhume Hatice Karahan için ilçedeki evinde helallik alındı. Helalliğin ardından Karahan'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Gölbaşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında bulunan aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, kurum müdürleri ve yakınları katıldı.
Cenazenin ardından Karahan ailesi, ilçe merkezinde bulunan Karahallı Kültür Merkezi'nde taziyeleri kabul etti.