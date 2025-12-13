Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın acı günü

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda annesi Hatice Karahan'ın hayatını kaybettiğini ve cenaze törenine ilişkin bilgileri paylaştı.
Hatice Karahan'ın cenazesi cumartesi günü Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından 14 Aralık pazar günü ikindi namazı sonrası Karahanlı Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
