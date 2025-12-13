Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu gözaltına alındı. DÜn akşam ise Sultan Nur Ulu, manevi annem dediği Güllü'yü kızı Tuğyan'ın öldürdüğünü itiraf etti. Güllü'yü kızının öldürdüğü ortaya çıkarken, ünlü sanatçının son doğum gününde ettiği dua ise yürekleri dağladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.12.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
13.12.2025
saat ikonu 09:22

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan iddiaların odağındaki Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Halk Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolleri için getirilen hastaneye akın ederken, Güllü'nün son doğum gününde çocukları için ettiği dua ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Sultan Nur Ulu, sorgu esnasında Güllü'yü öldürenin kızı Tuğyan Ülkem Gülter olduğunu itiraf etti, ardından ev hapsi cezası aldı. Tuğyan Gülter ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti

GÜLLÜ'NÜN SON DOĞUM GÜNÜNDE ÇOCUKLARI İÇİN ETTİĞİ DUA ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Güllü'nün son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu görüntülerde Güllü, pastasını üflemeden önce 'Evlatlarımın üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle.' diyerek evlatları için dua ettiği görüldü.

Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti
ETİKETLER
#ölüm
#kız
#suç
#Itirafçı
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Güllü
#Eve Hapsi Cezası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.