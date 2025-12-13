Güllü'nün kutladığı son doğum gününde ettiği dua dikkat çekti

Güllü'nün şüpheli ölümünün ardından gözaltına alınan iddiaların odağındaki Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, emniyetteki sorgusunda sanatçının, kızı tarafından itilerek öldürüldüğünü itiraf etti. Halk Tuğyan Ülkem Gülter'in sağlık kontrolleri için getirilen hastaneye akın ederken, Güllü'nün son doğum gününde çocukları için ettiği dua ortaya çıktı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER TUTUKLANDI

Sultan Nur Ulu, sorgu esnasında Güllü'yü öldürenin kızı Tuğyan Ülkem Gülter olduğunu itiraf etti, ardından ev hapsi cezası aldı. Tuğyan Gülter ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

GÜLLÜ'NÜN SON DOĞUM GÜNÜNDE ÇOCUKLARI İÇİN ETTİĞİ DUA ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada Güllü'nün son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu görüntülerde Güllü, pastasını üflemeden önce 'Evlatlarımın üniversite kapılarını görmeyi nasip eyle.' diyerek evlatları için dua ettiği görüldü.