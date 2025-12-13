Altın fiyatları yükselişte: İşte 13 Aralık Cumartesi fiyatları

Altın fiyatları bir süre aşağı yönde seyretmesinin ardından FED'in para politikasındaki indirim yönlü işaret almasıyla inişe geçmeye başladı. Güvence limanı olarak kabul edilen altında son durum yükselişe geçti. Peki altın gram altın ve çeyrek altın ne kadar? Yarım, Cumhuriyet, ons altın fiyatı kaç TL? İşte 13 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...



GRAM ALTIN



Alış: 5.901,44 TL

Satış: 5.902,25 TL

ÇEYREK ALTIN



Alış: 9.591,00 TL

Satış: 9.700,00 TL

TAM ALTIN



Alış: 38.162,62 TL

Satış: 38.893,85 TL

CUMHURİYET ALTINI



Alış: 38.216,00 TL

Satış: 38.640,00 TL

22 AYAR BİLEZİK



Alış: 5.353,65 TL

Satış:5.413,88 TL

ONS ALTIN



Alış: 4.299,44 dolar

Satış: 4.300,10 dolar