TMSF'den mevduat sigortası limitini güncelledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltti.

ÜST LİMİT 1 MİLYON 200 BİN



Resmi Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, 950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.

Karar, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındı.