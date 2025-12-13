TMSF'den mevduat sigortası limitini güncelledi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sigortaya tabi mevduat ve katılım fon tutarını 950 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltti.
Resmi Gazete'de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, 950 bin lira olan mevduat sigortası üst limiti 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı.
Söz konusu düzenleme, 2026 takvim yılı başından itibaren geçerli olacak.
Karar, sigortaya tabi mevduat ve katılım fonlarının yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındı.