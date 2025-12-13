Menü Kapat
TGRT Haber
Dünya
Editor
 Banu İriç

AB Rusya'yı kıskaca aldı: Merkez Bankası varlıkları kilitlendi

AB üyesi ülkeler, Rusya'nın Merkez Bankasına ait varlıklarını geri göndermesini iptal etti. Ukrayna'ya verdiği zarar gerekçe gösterilerek tazmin edene kadar donduruldu.

AB Rusya'yı kıskaca aldı: Merkez Bankası varlıkları kilitlendi
AA
13.12.2025
13.12.2025
Avrupa Birliği () üyesi ülkeler, 'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını geri göndermeme kararı aldı. AB Konseyi konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kararın AB ekonomisine verilecek olası zararı sınırlamak amacıyla acil şekilde alındığına işaret edilerek, yasaklanmaması durumunda ek kaynakların Rusya tarafından 'ya karşı savaşın finansmanı amacıyla kullanılacağı, bunun da AB ve üye ülkelerin ekonomilerine yönelik ciddi sonuçlar doğuracağı kaydedildi.

Düzenlemeyle Rusya Merkez Bankası veya kurumun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organın varlıkları ile rezervlerinin transferinin yasak kapsamına girdiği vurgulanan açıklamada, önlemlerin Rusya'nın AB ekonomisinin durumuna yönelik tehdidi devam ettiği müddetçe süreceği bildirildi.

AB Rusya'yı kıskaca aldı: Merkez Bankası varlıkları kilitlendi

RUSYA'NIN VARLIKLARI SÜRESİZ OLARAK DONDURULDU

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "AB, Rusya'nın varlıklarını süresiz olarak hareketsiz hale getirme kararı aldı." ifadesini kullandı.

Kallas, böylece Rusya'nın 210 milyar avrosunun Ukrayna'ya verdiği zararları tazmin etmediği sürece AB topraklarında kalacağını belirtti.

Barış müzakerelerini ciddiye alana kadar Rusya'ya yönelik baskıyı artıracaklarına dikkati çeken Kallas, gelecek hafta Brüksel'de yapılacak AB Zirvesi'nin Ukrayna'nın gelecek yıllardaki mali ihtiyaçlarını güvence altına almak açısından çok önemli olacağını vurguladı.

AB KONSEYİ KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Rusya'ya ait devlet varlıklarının hareketsiz tutulmasına devam edilmesi yönündeki teklifimize ilişkin AB Konseyinin kararını memnuniyetle karşılıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın Rusya'ya maliyetini artırmaya devam edeceklerinin altını çizen von der Leyen, Ukrayna'nın hem alanında hem de müzakere masasında daha güçlü olmasını sağlayacaklarını vurguladı.

UKRAYNA'YA TAZMİN ŞARTI

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirip neden olduğu zararı tazmin edene kadar Rus varlıklarının hareketsiz kalması konusunda taahhütte bulunmuşlardı. Bugün bu taahhüdümüzü yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Costa, bir sonraki adımın Ukrayna'nın 2026-2027 yıllarındaki mali ihtiyaçlarını güvence altına almak olduğunu belirtti.

Karar çerçevesinde Rusya'nın 210 milyar avro civarındaki devlet varlıklarının dondurulması işleminin uzatılması için her 6 ayda bir oy birliğini gerektiren süreç sona erecek.

Böylece, Macaristan ile Slovakya'nın, dondurma işlemini uzatmayı reddetmesi riski ortadan kalkacak.

KREDİ SAĞLANACAK

AB Komisyonu, uzun süredir Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması fikri üzerinde çalışıyor.

Plan kapsamında Ukrayna'ya ciddi miktarda kredi sağlanması, Ukrayna'nın bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödemesi öngörülüyor.

Belçika Başbakanı Bart De Wever ise 185 milyar avroluk kısmı ülkesindeki Euroclear finans kuruluşunda bulunan ve yaptırımlar kapsamında hareketsizleştirilen Rus varlıklarının, Ukrayna'ya sağlanacak kredinin teminatı olarak kullanılması için risklerin paylaşılması, birlikte hareket edilmesi ve yasal dayanakların açık biçimde ortaya konulmasını şart koşuyor.

Rus varlıklarına alternatif çözüm üretilmesini Belçika ile birlikte İtalya, Malta ve Bulgaristan da destekliyor.

Süresiz varlık dondurma kararı ve verilen çeşitli güvenceler ile Belçika'nın, Rus varlıklarının Ukrayna'ya sağlanacak krediye teminat olarak kullandırılması planına destek vermesi de hedefleniyor.

Bu konuda hukuki süreç başlatan Rusya ise Brüksel'deki Euroclear'da bulunan dondurulmuş varlıklarına el konulması halinde Belçika'nın sorumlu tutulacağını belirtiyor.

Rusya'nın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili konunun, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde detaylı ele alınması bekleniyor.

