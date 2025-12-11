Menü Kapat
10°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Onur Kaya

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

Altın fiyatlarında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. FED'in faiz indirimi kararı sonrası fırlayan altın fiyatları, kar satışlarıyla birlikte ivme kaybederek düşüşe geçti. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatlarında son durum...

Onur Kaya
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 07:33
|
11.12.2025
11.12.2025
saat ikonu 07:38

11 Aralık Perşembe günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.

ALTIN KAR SATIŞLARIYLA İVME KAYBETTİ

Amerikan Merkez Bankası () politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi, fiyatları yükselişe geçti. FED kararı sonrası dolar endeksinin gerilemesi, altında kâr satışlarının önünü açtı. FED'in faiz indirimiyle 5.816 TL seviyelerini gören altın fiyatları kâr satışlarının etkisiyle geriledi. Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? ve çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

ONS ALTIN

Alış: 4.211,31 dolar
Satış: 4.211,78 dolar

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.329,94 TL
Satış: 5.353,98 TL

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.711,00 TL
Satış: 38.075,00 TL

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

TAM ALTIN

Alış: 37.168,22 TL
Satış: 37.901,95 TL

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

YARIM ALTIN

Alış: 18.977,00 TL
Satış: 19.113,00 TL

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.465,00 TL
Satış: 9.559,00 TL

Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

GRAM ALTIN

Alış: 5.777,86 TL
Satış: 5.778,64 TL

