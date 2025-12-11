Altında FED etkisi: Önce fırladı, sonra ivme kaybetti! Gram altın ne kadar? (11 Aralık 2025 altın fiyatları)

Altın fiyatları 11 Aralık Perşembe günü anlık olarak takip ediliyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren gram, çeyrek, ons altına ilişkin verileri araştırıyor.

ALTIN KAR SATIŞLARIYLA İVME KAYBETTİ

Amerikan Merkez Bankası (FED) politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi, altın fiyatları yükselişe geçti. FED kararı sonrası dolar endeksinin gerilemesi, altında kâr satışlarının önünü açtı. FED'in faiz indirimiyle 5.816 TL seviyelerini gören altın fiyatları kâr satışlarının etkisiyle geriledi. Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? Yarım, Cumhuriyet, ons altın ne kadar? İşte 11 Aralık 2025 güncel altın fiyatları...

ONS ALTIN

Alış: 4.211,31 dolar

Satış: 4.211,78 dolar

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.329,94 TL

Satış: 5.353,98 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.711,00 TL

Satış: 38.075,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.168,22 TL

Satış: 37.901,95 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.977,00 TL

Satış: 19.113,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.465,00 TL

Satış: 9.559,00 TL

GRAM ALTIN

Alış: 5.777,86 TL

Satış: 5.778,64 TL