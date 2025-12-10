Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Çin’in dev altın rezervlerini ilan edip yuanı kısmen altına endekslemesi, ABD dolarının küresel rezerv para olarak üstünlüğünü sarsacak bir hamle olur. “Altın yuan”, Batı finans sistemine alternatif arayan ülkeler için daha güvenli bir ticaret aracı haline gelir. Bu yön değişimi doların küresel hakimiyetini zayıflatırken, altının ons fiyatını 6 bin doların üzerine taşıyabilir. Aynı süreçte yabancı yatırımcıların satışlarıyla ABD tahvil faizlerinde belirgin bir yükseliş görülebilir.