Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Aralık 10, 2025 13:42
1
Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Altının ons fiyatı bugün saat 13.25 itibariyle 4,192 dolardan işlem görüyor. Son günlerde 4.200 bandında oyalanan ons limitli bir düşüş eğilimi göstermiş oldu. Bu çerçevede güne 5.760 liradan başlayan gram altın da 5.744 liraya kadar geriledi. Peki uzun erimde altın fiyatları hangi yöne gidecek? İşte detaylar...

2
Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Tüm bu bilgiler eşliğinde vatandaşların merakı da 2026 yılında altının hangi seviyeleri göreceği! Tahminlerin ardı arkası kesilmezken Saxo Bank'ın "Outrageous Predictions 2026" (2026 Uçuk Tahminler) raporunda altın projeksiyonuna da yer verdi.

İşte altınla ilgili dikkat çekici öngörüler:

3
Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Danimarkalı SaxoBank, gerçekleşmesi halinde küresel ekonomik ve siyasi düzeni temelden sarsabilecek öngörülerin yer aldığı “Olağanüstü Tahminler 2026” raporunu yayımladı. Taylor Swift ve Travis Kelce'nin evliliğine kadar birçok tahminde bulunan banka altın için ise 6 bin doları işaret etti.

4
Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

Çin’in dev altın rezervlerini ilan edip yuanı kısmen altına endekslemesi, ABD dolarının küresel rezerv para olarak üstünlüğünü sarsacak bir hamle olur. “Altın yuan”, Batı finans sistemine alternatif arayan ülkeler için daha güvenli bir ticaret aracı haline gelir. Bu yön değişimi doların küresel hakimiyetini zayıflatırken, altının ons fiyatını 6 bin doların üzerine taşıyabilir. Aynı süreçte yabancı yatırımcıların satışlarıyla ABD tahvil faizlerinde belirgin bir yükseliş görülebilir.

 

5
Dev bankadan olağanüstü altın tahmini! Verdikleri rakam dudak uçuklattı

ONS ALTININ YÜKSELİŞİ GRAM ALTINI DA ETKİLİYOR

Öngörü gerçekleştiği takdirde şu an 4.192 dolar seviyesinden Türk Lirası karşılığı 178.160 ons altın, 255.000 TL seviyesine ulaşmış olacak. Böyle bir olası ralliden gram altının da etkilenmesi bekleniyor. 

 

