Bakan Kacır: Türkiye teknolojide geleceğin dünyasında söz sahibi olacak

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Bu yıl 8'inci kez kapılarını açan zirve kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bakan Kacır, Take Off İstanbul'un 2018'de TEKNOFEST'in önemli bir bileşeni olarak yola çıktığını söyledi.

TEKNOFEST'i düzenlerken mutlaka girişimcilik dünyasına hitap eden bir etkinlik olması gerektiğini düşünerek Take Off'u gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Take Off yıldan yıla büyüdü ve müstakil bir etkinlik haline geldi. Şimdi sadece Türkiye'nin değil tüm bölgenin en büyük teknoloji girişimciliği etkinliği oldu. Bu yıl 40'tan fazla ülkeden 250'den fazla yatırımcı, 500'den fazla girişimci katıldı. En yenilikçi fikirlerin ve en yenilikçi teknoloji girişimlerinin yatırımlarla buluştuğu bir platform oldu artık Take Off. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunun da önemli vitrinlerinden."

Kacır, Türkiye'de bugüne kadar AR-GE'ye ayırdıkları kaynağı büyütürken teknoloji girişimciliğini de asla ihmal etmediklerini belirterek, 2002'de yılda 1,2 milyar dolar olan AR-GE harcamasının 2024'te 20 milyar dolara yaklaştığını dile getirdi.

AR-GE insan kaynağının 29 binden 310 binlere çıktığını ifade eden Kacır, teknoloji girişimlerinin de büyüdüğünü, geliştiğini ve ölçeklendiğini, teknopark sayısının 113'e yükseldiğini, bu teknoparklarda 12 binden fazla teknoloji girişiminin yer aldığını belirtti.

Kacır, bu teknoloji girişimlerine sundukları program ve desteklere değinerek, "İşte Take Off bütün bunların bir araya geldiği ve dünya sahnesine çıktığı bir etkinlik. Gerçekten burada olmak, gelecekte konuşmak gibi." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ BAŞARISI DÜNYAYI İSTANBUL’A TOPLADI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, etkinlik alanında oluşturulan yatırımcı bölümünde (Investor Lounge) çok sayıda yabancı yatırımcının bulunduğunun hatırlatılması üzerine şöyle dedi:

"Bu 40'tan fazla ülkeden 250'den fazla yatırımcının gelmesi, Türkiye'nin teknoloji alanında elde ettiği kazanımların dünyada ne kadar yankı getirdiğinin ispatı niteliğinde. Bunda savunma sanayimizin çok ciddi bir payı var. Gerçekten Türk savunma sistemleri artık bütün dünyanın yakından takip ettiği, ilklere imza atan ve harp paradigmalarını değiştiren sistemler haline geldi. Ama bunun yanında diğer alanlarda da Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinin yükseldiğini bütün dünya fark ediyor. Yapay zeka alanında başarılı teknoloji girişimlerimiz var. Oyun teknolojilerinde lider teknoloji girişimlerimiz var. Milyarlarca dolar değere erişen, her yıl milyar doların üzerinde gelir elde eden bir oyun ekosistemimiz var."

Kacır, biyoteknoloji gibi alanlarda Türkiye'nin büyük potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, mobilite teknolojilerinin Türkiye için bir fırsat penceresi olduğunu söyledi.

Togg ile çıktıkları geleceğin mobilitesi yolculuğunda bu şirketin etrafında onlarca yeni teknoloji girişiminin yeşerdiğini dile getiren Kacır, "Bütün bunlar küresel ilginin Türkiye'ye yönelmesini hızlandırıyor. Tabii bizim Türkiye Tech Visa programımız gibi uygulamalar küresel düzeyde yankı buluyor." dedi.

TURCORN RÜZGARI ESTİ

Bakan Kacır, Türkiye Tech Visa programı sayesinde 4 binden fazla teknoloji uzmanının Türkiye'ye gelmesini sağladıklarını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sayıda girişim Türkiye Tech Visa programıyla artık Türkiye'ye taşınıyor. Türkiye'nin kendi unicornları, Turcornları var. Burada değeri milyar dolar değeri aşan 6 Turcornumuz kendi standını açtı. Bunlar da dünyada yankı buluyor, ses getiriyor. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'den bir ışığın yükselmekte olduğunu, Türkiye'nin teknoloji alanında geleceğin dünyasında önemli bir role ve yere sahip olacağını bütün dünyaya gösteriyor."

Kacır, etkinliğe katılan genç girişimcilere tavsiyelerde bulunarak, girişimciliğin heyecan verici bir yolculuk olduğunu ve insanların uzun süre eğitim hayatında bulunduğunu söyledi.

Bu yolculukta girişimcinin etrafındaki kimselerin o hayali paylaşmayabildiğini dile getiren Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Hatta onları o hayalden alıkoymak niyetinde olanlar olabilir. Ama onlar inançları doğrultusunda heyecanla, gayretle uzun bir yolculuğa çıkıyor. Özellikle girişimcilerimize bu heyecanlarını mutlaka korumalarını ifade etmek istiyorum. Çünkü biz her zaman onların yanında olacağız. Yeter ki onlar hayal kurmaktan, araştırmaktan ve geliştirmekten vazgeçmesinler. Önlerinde engeli tek tek kaldırmak bizim görevimiz."