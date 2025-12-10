SGK'dan vatandaşa yeni hak! 5 gün sonra tüm Türkiye ücretsiz alabilecek

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeye göre artık aynı reçetede hem uzak hem de yakın gözlük ihtiyacı bulunan kişiler, isterlerse çok odaklı (multifokal) gözlük kullanabilecek. 5 gün içinde geçerli olacak uygulama sayesinde bu gözlüklerin bedeli SGK tarafından karşılanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Göz hastalıkları uzmanları ya da ihtisas yapan hekimler tarafından uzak ve yakın gözlük için aynı reçetenin düzenlenmesi yeterli olacak. Multifokal gözlük ihiyacı olan vatandaş ek işlem yaptırmadan çok odaklı gözlük talep edebilecek. Ödemeyi SGK üstlenecek.

18 YAŞ SINIRI

Yeni düzenlemeye göre çocuklar ve gençler için ayrı bir uygulama belirlendi. 18 yaş altındaki hastalarda gözlükler, reçetede belirtilen şekilde temin edilmek zorunda olacak. Bu yaş grubu için hasta talebi doğrultusunda çok odaklı gözlük seçeneği sunulmayacak.

SÜREÇLER HIZLANACAK

Tebliğ kapsamında, doku ve organ nakli gibi yurt dışında yapılması planlanan tedaviler için sağlık kurulu raporlarının hangi hastanelerde hazırlanacağı ve nasıl onaylanacağına ilişkin usuller de yeniden düzenlendi. Böylece sürecin daha hızlı ve net işlemesi hedefleniyor.

MALZEME LİSTELERİ VE ÜCRET ÜST SINIRLARI GÜNCELLENDİ

Ayakta tedavi işlemlerinden bazı cerrahi uygulamalara kadar birçok kalemde kullanılan tıbbi malzemelerin listelerinde güncellemeye gidildi. Ayrıca çeşitli sağlık hizmetlerinde uygulanan ücret üst sınırları yükseltildi.

Değişikliklerin bir bölümü Resmî Gazete’de yayımlandığı anda yürürlüğe girdi. Gözlük ödemelerine ilişkin önemli düzenleme ise yayım tarihinden itibaren 5 iş günü sonra uygulanmaya başlayacak.