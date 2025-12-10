Maskeler geri mi dönüyor? Yeni tehdit yolda: Avrupa'dan Türkiye'ye geliyor!

Dünya genelinde hızla yayılan H3N2 influenza virüsünün yeni bir varyantı uzmanların gündeminde yer alıyor. Mevsimsel grip virüsü olarak bilinen bu A grubu virüsünün geçirdiği yeni mutasyonlar, özellikle Avrupa'da vakaların büyük çoğunluğunda saptanmış durumda. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'de de görülme olasılığının yüksek olduğunu dile getirerek önemli uyarılarda bulundu.

YEDİ MUTASYON TAŞIYAN YENİ VARYANT YAYILIYOR

Prof. Dr. Tevfik Özlü, uzun zamandır bilinen H3N2 virüsünün zaman içinde değişikliklere ve mutasyonlara uğradığını belirtti. Yeni tespit edilen varyant, ilk olarak yaz aylarında güney yarımkürede, Avustralya'da ortaya çıktı ve oradaki vakaların çoğunun bu yeni, yedi mutasyon taşıyan varyantla ilişkili olduğu görüldü. Özlü, bu durumun ardından, mevsimin kışa dönmesiyle birlikte Japonya, Amerika, Kanada, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde de virüsün sıkça görülmeye başlandığını ifade etti. Şu anda Avrupa'da en sık rastlanan varyant haline gelen bu yeni türün, muhtemelen sağladığı avantajlar nedeniyle yalnızca Avrupa ile sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yayılacağı öngörülüyor.

TÜRKİYE İÇİN YÜKSEK KARŞILAŞMA OLASILIĞI VE HASTALIK SEYRİ

Sağlık Bakanlığı'nın henüz bir bildirimde bulunmadığını aktaran Özlü, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de bu virüsle karşılaşma olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Özlü, bu virüsün daha önce bilinen grip virüsüne göre daha ağır ya da daha ölümcül hastalık yaptığına dair hiçbir bilgi olmadığını, genelde bildirilen vakaların hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyrettiğini ifade etti. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğüne ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebildiğine ilişkin veriler mevcut. Japonya'da özellikle çocuk hasta sayısında artış olduğu bildirilirken, Asya ülkelerinde de salgının başladığı ve çocuklarda sık görüldüğü yönünde bilgiler bulunuyor.

AŞININ KORUYUCULUĞU VE RİSK GRUPLARINA UYARI

Mevcut grip aşısının içinde H3N2 bulunsa da, bu yeni varyantın mutasyonlar nedeniyle aşıdan bir miktar kaçabildiğini belirten Prof. Dr. Özlü, buna rağmen mevcut aşının ağır hastalık ve hastaneye yatışa karşı yaklaşık yüzde 70 oranında koruma sağladığının bilindiğini kaydetti. Bu nedenle özellikle risk grubundaki kişilerin kendilerini korumaları büyük önem taşıyor. Özlü, şu anda bir pandemi veya küresel salgın riskinin söz konusu olmadığını; sadece kronik akciğer, kalp, karaciğer, böbrek hastalığı bulunanlar, şeker hastaları, bağışıklığı baskılanmış bireyler, bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullananlar, gebeler ve aşırı kilolu kişiler gibi risk gruplarının dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HİJYEN KURALLARI

Özellikle hastalıkların en sık görüldüğü ve pik yaptığı dönemler olan Aralık, Ocak ve Şubat aylarında dikkatli olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Özlü, kalabalık ve iyi havalandırılmayan ortamlara mümkün olduğunca girilmemesini, zorunlu durumlarda ise mesafenin korunmaya çalışılmasını önerdi. Toplu taşıma kullananların maske takması faydalı olacaktır. Ayrıca el hijyeni büyük önem taşımaktadır; eller sık sık sabunlu suyla yıkanmalı ya da kolonya veya alkol bazlı dezenfektan kullanılmalıdır. Hastalığın çoğunlukla en yakınlardan ve sevdiklerinden bulaşabileceği uyarısını yapan Özlü, yakın çevrede grip olan, ateşi veya öksürüğü bulunan kişiler varsa bir süre temasın azaltılması gerektiğini ifade etti. Son olarak, bağışıklığı güçlü tutmak için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi, kaliteli ve yeterli uyku uyumayı, bol su içmeyi ve hareketli bir yaşam sürmeyi önerdi.